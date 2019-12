Mohamed Ennaceur appelle à l’unité nationale

“L’unité nationale est la soupape de sécurité pour faire sortir le pays de cette situation détériorée et pour surmonter les obstacles auxquelles il fait face”, a indiqué jeudi, l’ancien président de la République par intérim, Mohamed Ennaceur, appelant toutes les parties à faire preuve d’un sens de responsabilité afin de construire un avenir meilleur.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée en son honneur au siège de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) à l’occasion de la commémoration du 67° anniversaire de l’assassinat du leader syndicaliste Farhat Hached, Ennaceur a souligné qu’il avait accompli son devoir envers le pays en toute conscience et avec dévouement.

“Pour répondre aux aspirations des citoyens, il importe, a-t-il dit, de faire prévaloir l’intérêt suprême du pays loin des tiraillements politiques et partisans”.

Ennaceur a, également, souligné l’importance du rôle joué par l’UGTT dans la défense des droits des travailleurs et de la classe ouvrière ainsi que sa contribution à l’édification de l’Etat tunisien et à la réussite de la révolution et de la transition démocratique dans le pays.

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, a, pour sa part, indiqué que cet hommage s’inscrit dans le cadre de la reconnaissance du rôle national et social joué par Mohamed Ennaceur en cette étape décisive de l’histoire de la Tunisie qui nécessite davantage d’efforts pour servir l’intérêt public.