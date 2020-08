Mohamed Ennaceur propose à Mechichi la tenue d’une « Conférence de salut national »

Consulté, vendredi, par le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, L’ancien président de la République, Mohamed Ennaceur a proposé la tenue d’ une « Conférence de salut national » avec la participation des partis, des groupes parlementaires, des organisations et des personnalités nationales.

Des propositions devront être présentées au cours de cette conférence ainsi qu’un plan de sauvetage à mettre en œuvre ultérieurement par le gouvernement, a-t-il expliqué.

Dans une déclaration aux médias, à l’issue de son entretien dans la soirée à Dar Dhiafa à Carthage, avec le chef du gouvernement désigné, Mohamed Ennaceur a indiqué avoir soumis à Mechichi sa vision à propos d’un plan de sauvetage en deux étapes: la première étape sera consacrée au traitement des problèmes urgents et la deuxième concerne les questions à long terme et une vision pour l’avenir de la Tunisie durant les trois prochaines décennies.

Les participants à la Conférence de salut national auront à examiner les orientations politiques, économiques et sociales ainsi que les grandes réformes pour « construire une nouvelle Tunisie qui fait l’unanimité de tous », a fait valoir Mohamed Ennaceur.

« Un consensus autour d’un plan de sauvetage est le meilleur message que peuvent envoyer les acteurs politiques aux Tunisiens, en évitant la logique du butin et du partage du pouvoir », a-t-il insisté.

Sur un autre plan, Ennaceur a souligné l’importance du retour au travail pour les Tunisiens et le besoin, durant les trois prochaines années, d’un apaisement global et de surmonter les divergences politiques afin de donner le temps nécessaire au gouvernement de réaliser un programme de salut national.