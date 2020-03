Mohamed Hamdi nie le retrait du portrait de Bourguiba du ministère de l’Education

Le nouveau ministre de l’Education, Mohamed Hamdi, a catégoriquement démenti les informations ayant circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles il aurait ordonné le retrait du portrait du Leader Habib Bourguiba de la salle des réunions du ministère.

Dans un post sur sa page officielle facebook, il a affirmé que « ses missions en tant que ministres lui commandent d’œuvrer à réconcilier les nouvelles générations avec l’Histoire de leur pays et ses leaders, dont Bourguiba est l’un des plus illustres ».

Et d’ajouter : « Mon ambition est que le souvenir de nos leaders soit ancré dans les esprits de la nouvelle génération et immortalisé dans les lieux publics et toutes les institutions officielles ».