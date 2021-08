Mohamed Sebti Arfaoui nommé directeur général des unités d’intervention

Le colonel-major Mohamed Sebti Arfaoui a été nommé Directeur général des unités d’intervention, a indiqué mardi le ministère de l’Intérieur.

Mohamed Sebti Arfaoui remplacera le colonel-major Khaled Marzouki.

Khaled Marzouki avait été nommé au poste de Directeur général des unités d’intervention, jeudi dernier, par le ministre chargé de gérer le département de l’Intérieur, Ridha Gharsallaoui.

Au lendemain de cette nomination, Me Leïla Hadded, avocate des familles des martyrs et blessés de la révolution, a appelé à revoir la nomination de Khaled Marzouki, expliquant que ce dernier était « impliqué, selon les dires de certaines familles de martyrs et blessés de la révolution, à Thala, dans les évènements de décembre 2010-janvier 2011 ».

« Son nom avait été cité dans l’affaire des martyrs et blessés de la révolution à Thala et Kasserine; il y est accusé de complicité de meurtre ».