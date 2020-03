Mohamed Souilem : Toute crise économique, financière ou autre pourrait constituer une opportunité

« Ce lundi 9 mars 2020, Les marchés financiers internationaux sont aux abois. Les bourses sont en chute libre. Baisse entre 6 à 8% des prix des actions à Paris, Francfort, Madrid, Madrid, Londres… Oslo baisse pour sa part, baisse de près de 12%… ». c’est ce qu’indique ce matin dans un post sur les réseaux sociaux, Mohamed Souilem ancien haut cadre de la BCT.

selon Souilem, le prix du pétrole est en net recul. Le Brent cotait ce matin aux alentours de 45 dollars le baril et celui du léger à 41 dollars le baril. Le marché d’or, valeur refuge par excellence, voit le prix de l’once s’envoler vers la barre de 1700 dollars.

C’est pour dire que la pandémie du coronavirus semble entrainer l’économie mondiale dans les abimes. La croissance mondiale sera certainement revue à la baisse, l’inflation aussi et le prix du pétrole pourrait atteindre 25 dollars le baril, certains analystes le voient même à 20 dollars.

Mais, aussi catastrophique soit-elle, toute crise économique, financière ou autre pourrait constituer une opportunité, et justement profiter des perspectives de baisse des prix de l’énergie et autres matières premières pour mettre en place de stratégies de couverture contre la fluctuation des prix de ces matières, en est une.

En tout état de cause, les autorités tunisiennes doivent constituer au plus vite une cellule de crise pour évaluer ses effets sur l’économie nationale et surtout sur les secteurs les plus sensibles: tourisme, exportations, budget de l’Etat, balance des paiements…