Mohamed Tahar Missaoui à la tête de l’INT

Le ministère des Technologies de la Communication a annoncé, ce mardi 21 décembre 2021, la nomination de Mohamed Tahar Missaoui à la tête de l’Instance nationale des télécommunications.

Docteur-Ingénieur en Télécommunications, il était jusqu’à sa nomination , membre du collège de l’INTT (Instance Nationale des Télécommunications de la Tunisie) et enseignant-chercheur à L’Ecole Supérieure des Communications de Tunis (SupCom),

Avant de rejoindre l’INTT, il a exercé en tant que consultant/ conseiller auprès de plusieurs compagnies/operateurs à l’échelle national et international,

Il a plus que 20 ans d’expérience et d‘expertise dans les réseaux des télécoms (Planification, design, optimisation et définition de stratégies d’évolution des réseaux : 2G/3G/4G, FTTx, xDSL, Migration vers NGN…)

Il est , en outre, membre et co-fondateur du Laboratoire de recherche UTIC/Mediatron à SupCom (depuis 1997)