Mohammed Abbou: La participation du courant démocrate au nouveau gouvernement n’est pas encore confirmée

“La participation du Courant démocrate au nouveau gouvernement n’est pas encore confirmée”, a déclaré le président du Courant démocrate, Mohammed Abbou.

Lors d’une déclaration donnée aux médias à l’issue de sa rencontre, mardi, au Palais Dar Dhiafa, avec le chef du gouvernement désigné Habib Jemli, Abbou a indiqué qu’il a fait savoir au chef du gouvernement que son parti est contre la formation d’un gouvernement de quotas partisans “même si la nature du régime semi-parlementaire le permet”.

Abbou a souligné également que la rencontre avec Habib Jemli a abordé les points de vue des deux parties sur la composition et les priorités du prochain gouvernement. Il a, dans ce sens, mis l’accent sur le fait que le Courant démocrate a invité Habib Jemli à tirer les leçons des erreurs de ses prédécesseurs et à ne pas accepter que les ministères régaliens soient au service de certaines parties et non au service du pays.

Le président du Courant démocrate a déclaré que son parti tient toujours aux portefeuilles ministériels de la Justice, de l’Intérieur et de la Réforme administrative, lesquels, a-t-il estimé, doivent revenir à sa formation politique ou être neutre pour éviter toute instrumentalisation pour le compte d’un parti ou d’une catégorie, comme c’était le cas durant les dernières années.

Après avoir souligné que l’entretien avec le chef du gouvernement désigné a porté sur les problématiques ayant conduit à l’échec des processus gouvernementaux durant ces dernières années, Abbou a indiqué le Courant démocrate est prêt à faire partie aussi bien du gouvernement que de l’opposition.

En réponse à une question sur la position du Courant démocrate vis-à-vis de la participation du parti “Qalb Tounes” (Au cœur de la Tunisie) au prochain gouvernement, Abbou a estimé que “tous les partis ne peuvent pas être au gouvernement”.

Mohammed Abbou était accompagné du dirigeant du Courant démocrate Mohamed Hamdi.