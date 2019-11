Mohsen Marzouk pour un gouvernement de compétences et non de quotas partisans

Le président du parti Machrou Tounes, Mohsen Marzouk a indiqué jeudi que son parti ne souhaitait pas participer au prochain gouvernement du fait, a-t-il expliqué, que la représentation parlementaire de son parti n’était pas importante.

Toutefois, a-t-il ajouté, Machrou Tounes est concerné globalement par le processus gouvernemental et tout ce qui intéresse le pays.

Marzouk s’exprimait à l’issue de sa rencontre ce jeudi avec le chef du gouvernement présumé Habib Jemli au Palais Dar Dhiafa à Carthage. L’entretien qui s’est déroulé en présence de plusieurs dirigeants du parti s’inscrit dans le cadre des concertations avec les partis pour la formation du nouveau gouvernement.

Il a indiqué avoir souligné au cours de la rencontre “qu’il serait préférable que le gouvernement soit formé sur la base des critères de compétence et d’efficacité et non pas sur la base de quotas partisans avec la ferme volonté de les imposer”.

Pour Marzouk, former le gouvernement sur la base de la compétence garantit sa réussite. Un critère qui ne semble pas être prioritaire jusqu’à maintenant, a-t-il dit.

Le gouvernement sera formé par Ennahdha, même si on laisse entendre que le chef du gouvernement est indépendant, a-t-il estimé.

Et d’ajouter que le gouvernement sera soit composé de toutes les parties représentées au parlement et dans ce cas là il sera fragmenté ou un gouvernement cohérent formé par Ennahdha et dans lequel il doit assumer ses responsabilités en tant que parti ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au parlement.

Machrou Tounes a obtenu 4 sièges lors des élections législatives du 6 octobre 2019.