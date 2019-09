Mohsen Marzouk sait faire la différence entre populaire et populiste

En déplacement dimanche à Sfax dans le cadre de sa campagne électorale, le candidat à l’élection présidentielle anticipée du parti “Mouvement du projet de la Tunisie- Machrou3 Tounes (MPT)”, Mohsen Marzouk, a déclaré que l’accession à “la présidence de la république requiert un homme plutôt populaire que populiste, extrêmement intelligent et disposé à bien gérer les institutions de l’Etat et la diplomatie et à préserver la souveraineté du pays pour davantage de progrès”.

Dans un meeting populaire tenu dimanche matin à Bab Diwan à Sfax, Marzouk a estimé qu’ ”il n’existe pas de concurrence sur le pouvoir, ni pour le vainqueur ni pour le perdant aux élections”. Il incombe “au peuple d’assumer ses choix”, estime-t-il, appelant les citoyens à “voter massivement et à élire le meilleur (candidat) pour le bien commun, du peuple et du pays”.

Le Président comme étant “le symbole de l’autorité centralisé, est tenu de se déplacer dans tous les gouvernorats afin d’être à l’écoute des habitants, d’accorder aux compétences régionales la place qu’elles méritent et de tirer profit de leurs potentiels”. Marzouk suggère “la mise en place d’une politique décentralisée qui sera placé sous le slogan, ‘l’issue serait dans les régions’”, dit-il.

“Une fois la décentralisation et la gouvernance locales sont appliquées, la région de Sfax, deuxième grande ville dans le pays, serait capable d’innover grâce à ses multiples compétences et les vastes terres domaniales”, a encore dit le candidat. En déplacement dans sa région natale, Marzouk a aussi évoqué un gouvernorat “délibérément marginalisé”.

La révision du système d’enseignement et le retour vers l’enseignement technique dans les écoles de métiers, ont également été évoqués par le candidat à la présidentielle qui prône “la défense des droits des personnes aux besoins spécifiques et des femmes, notamment la femme rurale”.