Moins de patients Covid dans les hôpitaux. Le taux de positivité descend à 15%

Le directeur général de la santé Fayçal Ben Salah a annoncé mardi que les indicateurs concernant la situation pandémique du coronavirus sont positifs, signalant que le taux d’occupation des lits dans les services de réanimation a baissé (65 pc) ainsi que les patients sous respiration artificielle (50 pc).

- Publicité-

Il a déclaré à l’agence TAP que le taux de positivité des analyses effectuées quotidiennement est passé à 15 pc, faisant part de son souhait de voir la situation sanitaire s’améliorer dans les prochains jours.

Ben Salah a appelé les citoyens à se faire vacciner contre le coronavirus, car a-t-il dit le vaccin offre la protection nécessaire contre les dangers de ce virus qui a fait plus de 24 mille morts en Tunisie. Il a précisé que le ministère de la santé s’emploie à accroitre le taux de vaccination pour la tranche d’âge de 40 ans et plus.

Il a souligné que le comité scientifique de lutte contre le coronavirus se réunira mardi prochain pour étudier la situation pandémique dans le pays, à l’heure ou la campagne de vaccination bat son plein dans le pays.