«Mon très cher Kais Saïed » (عزيزي قيس سعيد)

C’est, hier mercredi 4 octobre 2023, dans son discours d’ouverture des travaux de la grande commission mixte tuniso-algérienne, que le « chef du gouvernement tunisien » Ahmed Hachani, se prenait d’une envolée lyrique et amoureuse, presqu’une révérence, mais à notre sens inappropriée car non contextualisée et malencontreux dans ce genre de rencontre solennelle et officielle.

Dans son allocution, hachée, épelée au mot, et ponctuée de quelques termes en langue française prononcée de façon plus fluide, Ahmed Hachani parlait du changement intervenu en Tunisie. « La Tunisie est entrée, depuis le 25 juillet 2021, dans un nouveau processus, qui s’appuie sur la réforme et la construction, et j’ajouterais la propreté (Deux mots dits en langue française), sous la conduite de son Excellence le président de la République tunisienne, Kais Saïed ». Jusque-là, le discours était celui d’un chef de gouvernement d’une République, qui présentait et expliquait ce qui était arrivé dans son pays aux responsables d’un pays voisin, avant qu’il ne dérape en quelque sorte vers le personnel.

Hachani marque un arrêt de quelques secondes, comme pour bien ponctuer ses mots ou pour préciser son statut personnel et son rang auprès du chef de tout l’Etat, lève le doigt comme pour souligner le mot qu’il s’apprêtait à prononcer et ajoute en langue arabe « عزيزي قيس سعيد», traduisez « Mon très cher Kais Saïed » !

Sur les réseaux sociaux, des Tunisiens ne l’ont pas raté, et leurs commentaires étaient, à tout le moins étonnés car ne comprenant pas à qui s’adressait cette précision, si tant est vrai qu’elle en est une, sur l’état de ses relations personnelles avec le chef de tout l’Etat, et parfois même des commentaires irrévérencieux et impertinents.