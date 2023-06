Monastir: 25 unités hôtelières participent à la journée régionale de l’emploi dans le secteur du tourisme

L’Ecole Hôtelière à Monastir a abrité, mercredi, la « Journée Régionale de l’Emploi dans le Secteur du Tourisme », avec la participation de 25 représentants d’unités hôtelières dans la région.

Cette manifestation vise à définir les besoins des hôtels en main d’œuvre qualifiée, en collaboration avec l’école hôtelière de Monastir et la société » Swisscontact », a indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la formation professionnelle et de l’emploi, Adel Khlifi

Initiée par les ministères de l’emploi et du tourisme et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), cette journée régionale est la cinquième du genre après la tenue d’évènements analogues à Sousse, Hammamet, Djerba et Mahdia.

Il s’agit d’un rassemblement de professionnels du secteur qui offre des opportunités d’emploi direct au profit des demandeurs d’emploi, à l’approche d’une saison touristique que les organisateurs s’attendent à ce qu’elle soit prometteuse.

Pour sa part, le directeur des programmes à l’ANETI, Hichem Boussaid a estimé un taux d’insertion directe variant entre 30% et 40% lors des cinq journées régionales en question.

Les besoins des hôtels de la région pendant la saison touristique en cours, s’élèvent à 917 employés dans diverses spécialités, a fait savoir de son coté, Mohamed Gabbouj, directeur du bureau de l’emploi à Monastir, notant que depuis février 2023, près de 400 offres d’emploi ont été comblées.