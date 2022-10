Monastir : 4 tentatives d’émigration clandestine déjouées

Les gardes-côtes à Monastir ont mis en échec, au cours des dernières 48h, quatre tentatives d’émigration irrégulière vers les cotes italiennes.

Plusieurs personnes originaires d’Afrique subsaharienne ainsi que des Tunisiens ont été appréhendés dont une famille composée du père, de la mère et leurs 4 enfants âgés de 6, 5, 4 et un an, a indiqué une source sécuritaire à l’Agence TAP, ajoutant que deux moteurs marins, une quantité d’essence ainsi que des sommes de devise ont été saisis lors de ces opérations.