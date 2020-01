Monastir : 44 mille dinars pour l’entretien de la façade du Ribat

Une enveloppe de plus de 44 mille dinars a été consacrée par l’Institut national du patrimoine pour l’entretien de la façade du Ribat de Monastir.

Ces travaux, menés au niveau du côté-est du Ribat qui s’ouvre directement sur la mer, ont démarré depuis trois mois et concernent en plus de la façade, le réaménagement d’une petite entrée dont l’accès est interdit aux visiteurs.

D’autres travaux de restauration avaient été réalisés au niveau de la façade-nord du Ribat par l’INP entre novembre 2018 et avril 2019 pour un coût de 40 mille dinars.

Le Ribat de Monastir est l’un des plus importants monuments islamiques de la Tunisie. Il s’agit de la première fortification musulmane de l’Afrique du nord construite sur l’ordre de Haroun Al Rachid en 796 dans le but de protéger la cote tunisienne des attaques.