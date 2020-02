Monastir : Arrivée du 1er vol en provenance d’Helsinki

Le premier vol de provenance d’Helsinki (Finlande) a atterri, vendredi soir, à l’aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba, avec à bord 177 passagers, dont deux blogueurs et trois journalistes.

Selon Faouez Ben Halima, commissaire régional au tourisme, les blogueurs et les journalistes devaient passer deux journées à Monastir, avant de se diriger vers d’autres villes tunisiennes, afin de promouvoir le tourisme thermal et de golf.

D’autres vols de l’aéroport international d’Helsinki vers Monastir sont prévus, à raison d’un vol par semaine, hors saison touristique de juillet et d’août.

Un autre vol en provenance du Danemark s’y ajoutera dans le cadre de la promotion du tourisme thermal et de golf.

D’autres vols non réguliers de l’aéroport international d’Oran – Ahmed Ben Bella d’Algérie vers l’aéroport de Monastir seront programmés à partir du mois de juin prochain, tout en préservant les vols programmés depuis l’année dernière entre les aéroports d’Alger-Houari-Boumediene et de Monastir.

Rappelons que le gouvernorat de Monastir a accueilli, au cours de l’année 2019, environ 598 mille touristes de différentes nationalités.