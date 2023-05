Monastir: Arrivée du premier vol en provenance de Francfort, avec 167 passagers à bord

Le premier vol non régulier de la compagnie aérienne allemande » Eurowings Discover « , en provenance de Francfort (Allemagne), a atterri, mercredi, à l’aéroport international Monastir- Habib Bourguiba, avec 167 passagers à bord.

Le Directeur par intérim de l’aéroport international de Monastir, Adel Megao a indiqué à l’Agence TAP, qu’un vol hebdomadaire irrégulier sera programmé, dans une première phase, pour assurer la liaison entre Francfort et Monastir à bord de la compagnie, détenue par » Lufthansa « , avant d’augmenter cette fréquence à deux vols hebdomadaires, à partir du 22 mai courant.

L’aéroport international Monastir-Habib Bourguiba enregistrera une augmentation de 20% en termes de nombre de voyageurs par rapport à l’année 2022, a souligné la même source, formulant l’espoir de renouer avec les chiffres de 2019, année référence, avec un trafic plus d’un million 500 passagers.

- Publicité-