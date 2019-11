Monastir : Bientôt 4 nouvelles startups au centre de télétravail

Quatre nouvelles startups créées par des jeunes diplômés seront prochainement installées au centre de travail à distance de Monastir, après avoir obtenu l’approbation de la commission régionale chargée de l’étude des dossiers de demande d’implantation.

Ces startups sont actives dans le développement des sites web et des applications pour smartphones.

Elles bénéficieront au sein du centre de télétravail d’espaces coworking et de l’accompagnement nécessaire pour assurer leur réussite.

Le centre de travail à distance de Monastir compte actuellement 11 startups actives dans la conception des sites web et des applications innovantes.