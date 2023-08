Monastir : Colloque sur la réforme du système éducatif

L’association « la voix du citoyen » a organisé, dimanche à Monastir, un séminaire sous le thème « Réforme du système éducatif », auquel ont pris part des représentants des établissements scolaires à Monastir, Sousse, Mahdia et Sfax.

Les recommandations issues de cette rencontre ont porté notamment sur la nécessité de faire participer tous les intervenants à la réforme du système éducatif, y compris les étudiants et les élèves et de mener à cet effet une consultation qui ne soit uniquement électronique.

Il s’agit également de veiller à ce que le prochain Conseil supérieur de l’éducation soit fondé sur des méthodes scientifiques et aura un pouvoir décisionnel basé sur l’avis d’experts dans le domaine.

Les participants ont également proposé de renouveler les programmes de formation dans les écoles de formation professionnelle et de réviser les lois pour être en faveur de l’élève.

