Monastir: Coupure de l’électricité dimanche dans certaines villes

Une coupure d’électricité sera enregistrée dimanche, à partir de 8h du matin jusqu’à 14h, dans certaines villes du gouvernorat de Monastir dont Menzel Hareb, Masjed Aissa, et Saheline (route de Jammal), a fait savoir la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz (STEG) dans un communiqué publié samedi.

Cette coupure intervient dans le cadre de son programme périodique de maintenance de son réseau électrique, explique la STEG.

Et d’ajouter que la reprise du courant électrique se fera progressivement et sans préavis, en fonction de l’avancement des travaux.

