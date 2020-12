Monastir-covid: 3 décès et 127 nouvelles contaminations

Le gouvernorat de Monastir a enregistré 3 décès et 127 nouvelles contaminations par le coronavirus portant le nombre total de morts à 180 personnes et celui des contaminés à 7528 cas dans la région depuis l’apparition du virus.

Les nouveaux cas positifs ont été découverts notamment à Monastir (33 cas), Téboulba (23 cas), Bembla(14 cas), Sahline (13 cas), Moknine (9 cas), Jemmal (8 cas), Lamta-Sayada-Bouhjar (6 cas), Bekalta (4 cas), Ksar Hellal (2 cas), Ouerdanine (2 cas) et Béni Hassène (1 cas).

Selon les dernières statistiques de la direction régionale de la santé de Monastir, le gouvernorat a connu jusqu’à présent 5733 cas de guérison.

