Monastir-Covid: 36 nouvelles contaminations

Le nombre total des contaminés par le covid19 dans le gouvernorat de Monastir a atteint 5880 personnes depuis la propagation du virus dont 36 cas enregistrés dimanche.

Les nouveaux cas positifs ont été détectés comme suit : 15 cas à Monastir, 7 cas à Téboulba, 5 cas Jemmal, 4 cas à Bembla, 2 cas à Moknine et un seul cas dans chacune des délégations de Sahline, Ksar Hellal et Zéramdine, a indiqué à l’agence TAP, le directeur régional de la santé à Monastir, Hammouda Bebba.

Selon la même source, 1063 personnes portent actuellement le virus dans la région, 2067 sont soumises à l’auto-confinement et aucun nouveau décès n’a été déclaré dans le gouvernorat où le nombre de morts par la covid19 a atteint 150 personnes depuis l’apparition de l’épidémie.

