Monastir-Covid19: Distribution de moyens de protection aux différents corps sécuritaires

Environ 1500 gels hydroalcooliques, plus de 5 mille masques, ainsi que des gants et des produits de nettoyage ont été distribués, jusqu’à jeudi, aux différentes unités sécuritaires de la région de Monastir, déclare à l’agence TAP, le secrétaire général du syndicat régional des forces de la sûreté intérieure, Mourad Ben Salah.

Selon la même source, le syndicat a distribué différents moyens de protection contre le covid-19, à tous les corps sécuritaires de la région (police, garde nationale, protection civile, garde pénitentiaires).

Des opérations de désinfection des locaux de la sûreté ont été aussi effectuées, ajoute-t-il en mettant en valeur l’implication des citoyens et de la société civile à l’acquisition des moyens de protection. Cette opération sera renouvelée, au courant de la semaine prochaine, assure le responsable syndical.