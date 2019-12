Monastir-Fêtes de fin d’année: augmentation des réservations

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les réservations dans les unités hôtelières au gouvernorat de Monastir ont atteint jusqu’au lundi un taux de 85%, selon le commissaire régional du tourisme à Monastir Fawaz Ben Halima.

Depuis le début de l’année jusqu’au 20 décembre, les nuitées touristiques dans la région ont enregistré une hausse de 16,6% dépassant les 3 millions.

S’agissant des arrivées touristiques, elles ont progressé de 16,3% durant la même période atteignant 582535 touristes avec mention spéciale pour les touristes français et russes dont le nombre a augmenté respectivement de 12,9% et de 17,4%, a-t-il indiqué, soulignant que les autres marchés traditionnels (allemand, tchèque, italien, britannique, …) ont préservé leur rythme ordinaire.

Concernant le marché maghrébin, la zone touristique de Monastir a accueilli 35 mille touristes algériens entre le 1er janvier et 20 décembre 2019.

Pour le marché intérieur, l’activité touristique a connu une amélioration de 8,9% à Monastir où 194 mille tunisiens ont visité la région et y ont passé 585 mille nuitées, d’après la même source.