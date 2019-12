Monastir: Financement de 78 projets dans le cadre du programme RAIDA

Quelque 78 projets ont bénéficié au cours de l’année 2019 de financements dans le cadre du programme RAIDA de soutien à l’initiative économique féminine.

Ceci porte à 187 le nombre total de projets bénéficiaires de cette initiative lancée depuis fin 2016, a indiqué, à l’agence TAP, Hajer Cheka coordinatrice régionale du programme.

Le montant des fonds accordés à ces projets grâce au programme RAIDA a atteint environ 2,5 millions de dinars.

Parmi ces projets figurent 50 petits et moyens projets qui devront fournir 150 emplois et 137 microprojets qui vont générer environ 270 emplois, a-t-elle précisé.

En plus de l’accompagnement financier, les promoteurs de ces projets ont bénéficié également de formation en matière de préparation du business plan et d’élaboration des études de faisabilité, a ajouté la même source.