Monastir : Le Complexe culturel et sportif impacte la vie des habitants de Oued Kacem

Le complexe culturel et sportif et de loisir au quartier Oued Kacem de la commune de Ksar Hellal, crée dans le cadre de la première génération du programme de Réhabilitation et d’Intégration des Quartiers Populaires, a impacté la vie des habitants de la région, a estimé le chef des projets de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), dans le gouvernorat de Monastir, Lotfi Barketallah.Barketallah a, à cet égard, souligné le rôle que joue le complexe auprès des jeunes de la région, en leur offrant diverses activités sportives et culturelles, d’autant plus qu’il accueille environ 150 visiteurs par jour.Le responsable a estimé que le complexe culturel et sportif a soutenu activement les efforts consentis par le ministère de la santé, à l’heure de la propagation de la pandémie du COVID -19, en abritant les opérations de vaccination au profit de 1200 habitants par jour, lesquels viennent des délégations de Lamta, Sayeda, Ksar Hellal, Bekalta, Teboulba et Ksibet El Medyouni et ce durant huit mois. Le choix de ce complexe est motivé par la conformité de ses locaux aux normes fixées par le Ministère de la santé.

Pour sa part, l’enseignante en éducation sociale dans ce complexe, Hela Essid a mis en valeur la portée de ce complexe qui attire toutes les tranches d’âge qui veulent bénéficier des activités culturelles et sportives, en offrant surtout aux enfants, en abandon scolaire, mais aussi aux analphabètes, l’opportunité d’apprendre la lecture, l’écriture, le calcul et la communication sociale durant trois années pour les intégrer, par la suite, dans le marché de l’emploi selon les différentes spécialités qu’ils choisissent.

Selon Barketallah, l’intervention de l’ARRU a porté sur 45 mille ha et a bénéficié à 15 mille habitants, à Oued Kacem, pour un coût de 9 millions de dinars (MD), y compris les composantes de l’infrastructure.Le chef des projets a précisé que le réseau de l’eau potable a été installé dans la région sur une longueur de 600 mètres linéaires outre la mise en place d’un réseau de canalisation des eaux usées sur une longueur de 5 km et 580 points lumineux. De même, 25 km ont été bitumés, ce qui a contribué à changer le paysage de la région et à impacter le niveau de vie des habitants.Dans le même cadre, l’ARRU a programmé des interventions dans la région n°3, dans la ville de Ksar Hellal, pour un coût global de 7 MD, en ciblant 15 mille habitants sur une superficie de 70 mille ha. Les travaux de ce projet démarreront au cours de la deuxième moitié de l’année 2024.