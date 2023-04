Monastir: Le taux d’avancement des travaux de réaménagement de la corniche d’El Kariaa a atteint 50%

Le taux d’avancement des travaux de réaménagement de la corniche El Kariaa à Monastir-ville a atteint 50% a indiqué la directrice du service technique de la municipalité de Monastir Wafa Kandouz à la Tap.

Selon la même source, les travaux de pavage en pierres naturelles de la corniche a progressé de plus de 80%.

Moyennant un coût estimé à 2 millions 720 mille dinars, le projet de réaménagement de la corniche d’El Kariaa comprend notamment l’installation de barrières de protection ainsi que l’installation des sièges tout au long de la corniche.

D’un autre côté, le projet d’éclairage publique programmé sur les budgets 2020-2021, dont le coût est estimé à 2 millions 274 mille dinars, débutera d’ici un mois et concernera le renouvellement du réseau d’éclairage des routes publiques avec l’installation de 275 luminaires LED et 55 luminaires dans le cadre de l’embellissement de la zone touristique.

