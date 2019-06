Monastir-Pèlerinage : guichet unique pour le parachèvement des formalités de voyage

Un guichet unique a été aménagé, mercredi, au centre régional de l’éducation et de la formation continue à Monastir pour faciliter la finalisation des formalités de voyage vers les lieux saints pour 644 pèlerins originaires du gouvernorat de Monastir.

Abdelhamid El Barari, directeur régional des affaires religieuses, a indiqué que le premier jour a été consacré aux pèlerins originaires de Ksibet Mediouni et Moknine (137).

Le guichet accueillera, jeudi, les pèlerins de Monastir et Ouerdanine (185) et vendredi, ceux de Ksar Hellal, Zéramdine et Teboulba (141).

Pour les pèlerins de Jamel, Béni Hassen, Sayada, Lamta Bou Hjar, Sahline, Bekalta et Bembla (181) sont appelés à finaliser toutes les formalités, samedi.

Les compagnies Tunisair et Saudia Airlines assureront 8 vols aller-retour, au départ de l’aéroport Monastir-Habib Bourguiba.

Le premier départ vers la Medina est fixé pour le 24 juillet et le dernier vers Jedda le 2 août.

S’agissant du retour, le premier vol est programmé le 18 août au départ de Jedda et le dernier le 26 août à partir de la Medina.

Pour cette saison, le nombre des pèlerins au gouvernorat de Monastir a atteint 644 (sur un total de 21657 candidats) contre 630 l’année dernière.