Monastir : Perdu dans la nature, un puits  » aléatoire  » inquiète les autorités

Des mesures urgentes ont été décrétées par les autorités en vue de sécuriser le site d’un puits » aléatoire » dans l’une des régions du gouvernorat de Monastir (centre-est), creusé illégalement par un agriculteur et qui a été témoin de l’écoulement d’eau et d’une substance » probablement » de nature » gazeuse « , a fait savoir le secrétaire d’Etat chargé des eaux, Ridha Gabbouj.

Cette substance est probablement de nature » gazeuse « , car on est encore au stade de l’incertitude scientifique et on attend évidemment les résultats et les conclusions des analyses et études nécessaires visant à révéler la qualité du site et du puits, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration aux médias, dimanche, lors de son inspection du site du puits dans la région de Bou Othman, située dans la délégation de Ouardanine (gouvernorat de Monastir), le responsable a affirmé qu’il a été décidé en premier lieu de sceller le puits et de procéder à la sécurisation du site à un périmètre de 300 mètres.

Ces deux mesures ont été prises en collaboration avec les unités de la protection civile et de sécurité de la région. Une fois scellé et sécurisé, viendra ensuite l’étape décisive, le travail des experts, celle de réaliser les analyses et études nécessaires pour statuer sur la qualité de l’eau, la nature des gaz et la nature géologique du sol, a ajouté la même source.

Pour sa part, le gouverneur de Monastir, Mondher Ben Sik a estimé » qu’il y a deux hypothèses à prévoir face à cet incident « , précisant qu’il s’agit bien » d’une nouvelle nappe phréatique ou d’un puits de gaz naturel « .