Monastir: Prise en charge de 22 femmes et enfants victimes de violence

Depuis le 23 mars 2020 et durant la période de confinement, le commissariat régional des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées de Monastir a pris en charge 10 victimes de violence faite aux femmes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, mardi, le commissaire régional à Monastir, Nabil Miled indique, dans le même contexte, que 12 enfants victimes de violence ont été pris en charge par les structures régionales du ministère de la femme.

Le commissariat régional des affaires de la femme à Monastir reçoit quotidiennement des signalements à travers le numéro vert du ministère 1899, mentionne le responsable.

Les interventions du commissariat sont essentiellement à caractère humanitaire depuis le début du confinement , souligne Miled en précisant que le rôle de l’institution consiste essentiellement en la prise en charge de femmes et d’enfants victimes de violence, avec un suivi psychologique, social et légal.