Monastir: Remise des clés de 76 logements sociaux aux ayants droit à Sahline et à Jamel

La ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri a remis lundi à Sahline (Gouvernorat de Monastir), les clés de 65 logements collectifs, d’un coût global de 3 millions 595 mille dinars, en plus de 11 logements individuels à Jammel, d’un coût de 551 mille 895 dinars, qui sont financés par le budget de l’Etat.

Le ministre a indiqué que 8372 logements sociaux ont été distribués au niveau national dans le cadre de ce programme dans différentes régions.

Ce programme comprend un 2ème lot de 5 mille logements réalisés moyennant une enveloppe de 450 millions de dinars, qui seront achevés après la livraison des logements actuels.

Et d’ajouter que jusqu’à présent, 3 694 logements ont été livrés en cours de construction, faisant remarquer que le ministère veille à ce qu’ils soient remis dans les délais. Selon la ministre, ce programme bénéficie d’un suivi direct du président de la République qui veille à ce que ces logements sociaux soient attribués uniquement aux ayants droit.

La ministre a souligné que grâce aux efforts déployés par les différents intervenants, ces logements ont été octroyés aux ayants droit, faisant remarquer que les logements n’ont pas été attribués dans les délais convenus, alors qu’ils étaient prêts, car après vérification, il s’est avéré que plusieurs personnes qui figurent dans la liste ne méritaient pas d’en bénéficier, et ce faute de respect des critères exigés .

La ministre a également inauguré à Sahline la résidence « Al Hana » qui comporte des appartements sociaux. Elle a remis les clés de quelques logements à leurs propriétaires et inspecté certains appartements. Elle a également inauguré à Jammel des logements sociaux individuels.

La ministre a donné le coup d’envoi du projet érigé au niveau de Oued Khniss pour protéger les villes de Monastir, Khniss et Zaouiat Kantach contre les inondations, dont le coût s’élève à 18 MD.

Le projet, dont les travaux dureront 18 mois, se compose d’un cours d’eau et des constructions hydrauliques de diverses mesures. Des travaux de réhabilitation de l’Oued El Maleh seront réalisés sur une longueur de 800 mètres.

D’autre part, la ministre a fait savoir dans une déclaration aux médias que les travaux du projet du pont de Bizerte seront bientôt lancés par une société chinoise. Le nouveau pont fixe sera réalisé sur une hauteur de 56 mètres permettant à tous les navires de passer.

Les travaux se poursuivent au niveau du dossier foncier pour le projet du tronçon de l’autoroute Bousalem-frontière Algérie.

Le département ministériel se penchera sur la recherche d’un financement pour réaliser la partie entre Bousalem-Jendouba-Fernana.

De l’autre côté, le Ministère de l’Equipement et de l’Habitat a ouvert une enquête concernant le dossier Stade d’El Menzah, qui pose beaucoup de problèmes, de dépassements et de blocages, a-t-elle encore affirmé.

- Publicité-