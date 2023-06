Monastir: Rencontre autour des clés de financement des startups

Intitulée « Boostez votre startup, les clés de financement et de la croissance », le commissariat régional de l’office national de l’Artisanat à Monastir, le centre d’affaires de la région et l’association des jeunes leaders ont organisé une rencontre autour des perspectives de développement des startups.

A ce sujet, le commissaire régional de l’Office national de l’Artisanat à Monastir, Khadem Masmoudi a indiqué que cette manifestation a pour objectif de mettre en exergue les nouveaux modes de financement et de création de startup.

Selon la même source, l’Etat continue sa politique d’encouragements de la création des startups avec des primes dépassant les 15 millions de dinars durant la période (2019-2021).

Actuellement, le nombre des startups s’élève à 800 entreprises au niveau national dont 90% sont installées dans le Grand Tunis, a-t-il précisé.

- Publicité-