Monastir : Saisie de 40 kilos de viande rouge impropre à la consommation

Les équipes de contrôle économique à Monastir ont saisi 40 kilos de viande rouge impropre à la consommation à Menzel Harb, a fait savoir à l’agence TAP le directrice régionale du commerce Zahra Thabet.

Jusqu’à 30 décembre courant, la direction régionale du commerce de Monastir a enregistré 65 infractions économiques dans les secteurs de la pâtisserie et des volailles avec 3 propositions de fermeture de boutiques de pâtisserie.

Par ailleurs, les agents de contrôle économique ont saisi en collaboration avec les services sécuritaire et municipale de Kssibet el-Médouini 450 Kilos de sucre, 72 litres de l’huile végétale subventionnée et 60 litres de lait demi-écrémé dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la contrebande.