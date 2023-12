Monastir : Saisie de plus de 4 tonnes d’oignons et de poires à Jemmal

Les équipes de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Monastir ont saisi une quantité de 4,2 tonnes d’oignons et de poires séchées.

Le directeur régional du commerce, Ahmed Mathlouthi a indiqué à l’Agence TAP que cette campagne de lutte contre l’installation anarchique a permis de saisir 510 paquets de cigarette à Ksibet Médiouni pour vente à des prix illégaux et 64 kg de sucre à Khenis pour dissimulation de marchandises et absence de facturation.

Par ailleurs, 20 infractions économiques ont été relevées dans les secteurs des fruits et légumes et de l’agroalimentaire, liées à la vente à des prix illégaux et l’absence de factures, outre sept contraventions dans d’autres secteurs.

Le gouverneur de Monastir avait émis quatre décisions de fermeture d’espaces commerciaux à Sayada, Monastir et Ouardanine pour infraction des règles en vigueur.

