Monastir : Saisie d’une arme à feu et sept cartouches lors d’un raid à Moknine

Des unités du district de sécurité nationale de Moknine (gouvernorat de Monastir), appuyer par une patrouille de la brigade de police de secours, ont saisi une arme à feu et sept cartouches, et ont arrêté 3 personnes ayant des antécédents judiciaires, et ce, lors d’un raid mené, dimanche à l’aube, sur un espace situé dans les environs de la ville de Moknine.

Selon un communiqué, publié par le Syndicat de base de forces de sécurité intérieure de Moknine, les unités de sécurité ont arrêté, également, dimanche, 6 personnes, faisant l’objet d’avis de recherche émis par un nombre de services de sécurité et de services judiciaires.