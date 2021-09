Monastir: sept personnes interpellées et saisie de 8 plaquettes de cannabis

La brigade de recherches et d’investigations relevant de la Garde nationale de Monastir a interpellé quatre personnes pour trafic de substances psychotropes dans la ville de Jemmel (gouvernorat de Monastir) qui étaient en possession de 8 plaquettes de cannabis et d’une somme d’argent provenant de ce trafic.

Parmi les interpellés, figure une personne condamnée à un an de prison et faisant l’objet de quatre avis de recherche dans des affaires de droit commun, selon le syndicat de base du district de la Garde nationale de Monastir.

Par ailleurs, la police de circulation routière de Jemmel a procédé samedi, dans le cadre d’une campagne de sécurité à Kantech, Benbla, Mnara, Touza, Beni Hassan et Zeramdine (gouvernorat de Monatir), à l’arrestation de trois personnes faisant l’objet des avis de recherche émis par des services judicaires et sécuritaires dont une personne recherchée pour agression, violence et braquage, lit-on sur la page du syndicat de base du district de la sûreté nationale de Jemmal.

Les agents de la police routière ont saisi lors de cette campagne un camion, deux voitures et 12 motos sans papiers. Ils ont dressé 31 procès-verbal et établi deux contraventions.