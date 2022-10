Monastir: Sit-in des diplômés des sciences de l’éducation

Les diplômés des sciences de l’éducation à Monastir ont observé, lundi, un sit-in devant le marché central de la ville pour revendiquer leur recrutement avec le grade de professeur des écoles primaires, conformément à la loi en vigueur. Le coordinateur national des diplômés des sciences de l’éducation, Wissem Hlali a souligné dans une déclaration à la TAP, que « les protestataires n’accepteront pas un recrutement en dehors des formes légales retenues », notant que le défi consiste à présent, à « sensibiliser les parents d’élèves quant à légitimité de ces revendications ». Tout en assumant la responsabilité du boycott des cours observé depuis une vingtaine de jours par les enseignants suppléants du primaire, Hlali a estimé que les parents des 400 mille élèves tout autant que les enseignants subissent eux aussi « la politique de marginalisation et de l’atermoiement » du ministère de tutelle. Pour rappel, le gouvernorat de Monastir compte 176 diplômés de la troisième promotion des sciences de l’éducation et plus de 100 autres issus de la quatrième promotion.

