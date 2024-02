Monastir-Tourisme : Les besoins en main d’œuvre qualifiée à l’examen

Une séance de travail ayant pour thème « L’emploi dans le secteur du tourisme » a été organisée, mercredi, au siège du gouvernorat de Monastir.

Le commissaire régional au tourisme, Faouez Ben Hlima a indiqué que le besoin de la région en main-d’œuvre pour la saison touristique 2024 est estimé de 800 à 900 ouvriers.

Il a ajouté que des sessions de formation se poursuivent, jusqu’au 1er juin 2024, pour développer et retenir une main d’oeuvre qualifiée, rappelant que la saison touristique démarrera, le 1er mars.

Ben Hlima a suggéré d’inviter les représentants des agences de voyage et des restaurants pour débattre des besoins en main-d’œuvre dans le secteur du tourisme, appelant à résoudre le problème de transport des ouvriers allant de la zone touristique vers le centre-ville de Monastir, Sousse et autres délégations.

Selon la même source, le secteur du tourisme assure, actuellement, l’emploi de 8 mille personnes.

Pour sa part, le directeur régional de l’emploi par intérim, Zouheir Hamdi a souligné que le salon de l’emploi dans le secteur du tourisme (édition 2023) a permis d’intégrer 163 personnes en quête d’emploi contre 300 postulants en 2022 et 416 candidats en 2019.

Pour lui, la prochaine session du salon de l’emploi dans le secteur du tourisme pourrait être organisée, début mai 2024.

Le vice-président de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie, Slim Dimassi a annoncé le lancement de deux nouvelles formations en matière d’animation touristique, appelant à la nécessité d’intensifier les vols charters pour promouvoir la destination Tunisie.