Monastir : Un professeur d’anglais devant le parquet pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux

Un professeur d’anglais dans le gouvernorat de Monastir sera différé au parquet pour apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux, a indiqué, jeudi, le substitut du procureur général et porte-parole officiel des tribunaux de Monastir et Mahdia, Ferid Ben Jeha.

La même source a souligné à l’Agence TAP que l’enseignant âgé de 43 ans résidant à Monastir comparaitra devant le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, précisant qu’il encourt entre un an et 5 ans d’emprisonnement et une amende de 5 mille dinars à 10 mille dinars, conformément à l’article 31 de la loi organique n°9 de 2019 portant modification de la loi organique n°26 de 2015 relative à la lutte contre le terrorisme.

Le parquet avait autorisé avant-hier la mise en garde à vue du prévenu qui a reconnu avoir fait l’apologie du terrorisme sur les réseaux sociaux et qu’il avait planifié de se déplacer en Syrie depuis 2011, a fait savoir la même source, notant que l’accusé sera poursuivi en justice pour « soupçons d’appartenance à un réseau terroriste ».