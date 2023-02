Monastir: Une délégation de journalistes allemands en visite aux sites touristiques de la ville

La ville de Monastir a accueilli, samedi, une délégation de 18 journalistes allemands en visite dans la région, à l’invitation du Ministère du Tourisme et de l’Office National du Tourisme (ONT).

Dans ce contexte, les journalistes allemands ont rendu visite à un nombre de musées, sites historiques, unités hôtelières et quelques maisons d’hôtes dans la région, peu avant la tenue du Salon International du Tourisme à Berlin qui se tiendra du 8 au 12 mars 2023, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional du tourisme à Monastir, Faouez Ben Halima.

La délégation allemande poursuivra sa visite à Monastir jusqu’à dimanche, avant de se rendre à Sousse et Hammamet, après un passage à Kairouan et Mahdia hier vendredi, a fait savoir Ben Halima, notant que la région a connu le retour des marchés traditionnels dont le marché allemand.

