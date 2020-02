Moncef Baâti va « tout déballer » à son retour en Tunisie

Moncef Baâti, représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU et du Conseil de sécurité, récemment limogé, joint par le site Assabahnews à Washington où il se trouve à l’heure actuelle, s’est refusé à tout commentaire sur la mise au point de la présidence de la République le concernant.

« Je ne parlerai que lorsque je serai de retour en Tunisie, et je fournirai toutes les précisions », a-t-il dit à notre confrère, sans y ajouter quoi que ce soit.

Dans sa mise au point, la présidence de la République considère que “celui ayant endossé le rôle de défenseur du droit du peuple palestinien, a sollicité la sympathie d’un certain nombre de capitales en faveur de ce qu’on a qualifié injustement d’accord, pour que la décision de sa révocation soit retirée, et qu’il ne lui reste plus qu’à mendier l’occupant sioniste, tout en faisant semblant d’affronter l’occupation”.