Monde: Berlin Packaging rachète de Vincap & Adolfse Packaging aux Pays-Bas

Berlin Packaging, le plus grand fournisseur de services complets en matière de dispositifs de fermeture et de récipients en verre, en plastique et en métal vient d’annoncer aujourd’hui le rachat de Vincap B.V. et Adolfse Packaging B.V. (conjointement, Vincap & Adolfse), un grand fournisseur d’emballages stratégiquement situé à Utrecht aux Pays-Bas. Vincap & Adolfse se distingue par son vaste savoir-faire en matière de systèmes de fermeture pour les emballages de produits alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques ainsi que par ses activités reconnues et l’enthousiasme de sa clientèle dans toute l’Europe du Nord.

Berlin Packaging est un fournisseur mondial – pesant 2,6 milliards de dollars – de produits et de services pour les emballages rigides destinés à tous les types de clients et à tous les secteurs. Le bastion de l’entreprise se trouve en Amérique du Nord, où elle exerce ses activités depuis 1898, mais elle a rapidement étendu sa présence internationale notamment en Chine, en Afrique du Sud et dans 5 pays européens. Berlin Packaging exerce ses activités en Europe par l’intermédiaire de sa division Bruni Glass – dont le siège est à Milan (Italie) – et de sa division Bruni Erben dont le siège est à Hadleigh en Angleterre.

Grand fournisseur d’emballages en plastique ainsi que de dispositifs de fermeture en plastique, liège et métal au Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) depuis plus de 20 ans, Vincap & Adolfse se distingue par son riche éventail de produits et son grand savoir-faire en matière d’emballage s’adressant à des sociétés de toutes tailles, depuis les entreprises du Fortune 500 jusqu’aux marques reconnues d’alimentation et de boissons de toute l’Europe du Nord. Pour en savoir plus : Vincap.com

Vincap & Adolfse, qui sera intégré à l’entreprise Bruni Glass, marque le 10e rachat au total de Berlin depuis 2010 et le 4e en Europe depuis 2016. Compte tenu des excellents antécédents de Berlin Packaging en matière d’intégration harmonieuse et de sa forte croissance organique par le passé, les clients et les fournisseurs des deux sociétés tireront d’importants avantages des activités combinées du plus grand distributeur d’emballages d’Europe.

Comme le souligne Andrew Berlin, Président et CEO de Berlin Packaging : « Berlin Packaging continue de racheter des entreprises qui partagent ses engagements en matière de qualité, de service et de croissance du résultat net de ses clients, ce qui lui permet de se détacher encore un peu plus de la concurrence avec une présence mondiale phénoménale, un éventail de produits et de services sans égal et une longue histoire de croissance organique à deux chiffres. »

Paul Devilee et Joost Wurth, propriétaires de Vincap & Adolfse ajoutent quant à eux : « Nous sommes ravis de faire partie de la famille Berlin Packaging et d’accueillir nos nouveaux collègues de Bruni Glass. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit et savons que ce nouveau partenariat offrira encore plus d’opportunités à nos clients, fournisseurs et employés ».

Paolo Recrosio, CEO de Bruni Glass, a Berlin Packaging Company conclut : « L’intégration de Vincap & Adolfse renforcera notre proposition commerciale et étaiera notre croissance en Europe du Nord ». « Conjuguer nos savoir-faire dans autant de marchés verticaux et avec autant de types d’emballages ne peut que conforter notre extrême optimisme quant à l’avenir. »