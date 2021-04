Monétique: La BCT appelle à assurer la continuité des opérations de paiement électronique et des services DAB, durant le Weekend

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a appelé, vendredi, les directeurs généraux des banques et le PDG de l’Office national de la Poste, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des opérations retrait d’argent à partir des DAB (Distributeurs automatiques de billets) et aussi des opérations de paiement électronique, dans toutes les régions du pays, vendredi 9 avril 2021, qui coïncide avec la fête des Martyres, et durant la fin de cette semaine (samedi et dimanche 10 et 11 avril). Ces établissements financiers sont également appelés à s’assurer que les plateformes techniques de services de paiement électroniques soient fonctionnelles et à prendre les mesures nécessaires pour réparer d’éventuelles pannes ou suspension de services dans les plus brefs délais, lit-on, dans un communiqué de la BCT.

