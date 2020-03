La production et la consommation de l’électricité en baisse

Le ministre de l’Énergie et des mines Mongi Marzouk a déclaré que la Tunisie a enregistré une progression au niveau de la production et de la consommation d’électricité.

Dans un post publié sur sa page Facebook, jeudi 25 mars 2020, Marzouk a expliqué qu’en raison de la baisse de la demande, une régression de plus de 20% de la production d’électricité a été enregistrée au 23 mars par rapport au 19 mars.

Il a également souligné une diminution de la demande pendant la journée, moment de pic, notant que la consommation d’électricité dans le secteur résidentiel représente environ 40%.