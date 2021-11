Mongi Marzouk parle de « Jenein Su » et de « Sud Remada »

« L’annulation des permis de recherche d’hydrocarbures « Sud Remada » et « Jenein Centre », détenus par la société « ATOG Sahara Limited », s’est faite dans le respect de la loi. Les pertes qui y sont liées sont limitées, il n’y a pas d’impact à craindre sur l’image du secteur ou du pays », estime l’ancien ministre de l’Énergie, des Mines et de la Transition énergétique sous Habib Essid et Elyes Fakhfakh, Mongi Marzouk, dans une interview accordée à l’agence TAP.

- Publicité-

Selon l’ancien ministre, « les pertes sont ainsi, limitées aux engagements de recherche non respectés par la société « ATOG Sahara Limited » et au manque à gagner en matière de recherche et de prospection. Il ne s’agit pas de pertes en matière de production »