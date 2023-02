Monoprix fait « Centrale d’achat » et devient « Agent de paiement »

L’Assemblée Générale Extraordinaire de Monoprix (SNMVT), tenue le 31 janvier 2023, décide d’augmenter en numéraire le capital de la société, fixé actuellement à 39,938 MDT. La même AGE a décidé la création d’une centrale d’achat afin d’acheter des produits pour son propre compte, et de s’adonner désormais l’exercice de l’activité d’un agent de paiement tel que défini dans la réglementation en vigueur ».

Rappelons que la Banque centrale de Tunisie (BCT) avait promulgué en 2018, une circulaire qui autorisait aux établissements de paiement à effectuer, pour le compte de leurs clientèles personnes physiques et personnes morales, l’ouverture de comptes de paiement de niveaux 1, 2 et 3 les versements et les retraits en espèces, les prélèvements et les opérations de paiement en espèces.