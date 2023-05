Monsatir : Démarrage du projet d’alimentation en gaz naturel de la région de Kallalet à Moknine

a mise en œuvre de la première tranche du projet d’alimentation en gaz naturel de la zone industrielle de Kallalet à Moknine (Gouvernorat de Monastir), vient de démarrer, avec un financement conjoint entre la municipalité de la place et le Programme des Nations Unies pour le Développement d’une valeur de 652 mille dinars. Le projet dont la finalisation est prévue pour la fin de l’année en cours, donnera une grande impulsion à l’industrie de la poterie, principale activité économique de la localité de Kallalet, notamment avec le raccordement de près d’une quarantaine de fourneaux au gaz naturel, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional de l’artisanat à Monastir, Kadhem Masmoudi.

» Avec le raccordement au gaz naturel, la valeur des exportations de poterie de la région augmentera de près de 25 millions de dinars d’ici 2025 « , a souligné le responsable, rappelant que la valeur totale des exportations de poterie durant le premier trimestre de 2023, a atteint plus de 2,5 millions de dinars, et s’est élevée à 9 millions de dinars sur toute l’année 2022. » Il faudrait néanmoins appuyer financièrement les artisans pour l’acquisition de fourneaux à gaz naturel dont le prix de l’unité varie entre 50 et 200 mille dinars « , a fait remarquer Masmoudi.