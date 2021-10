Moody’s abaisse les notes de 4 banques tunisiennes avec perspective négative

L’agence de notation internationale Moody’s a annoncé la révision à la baisse de la note des dépôts bancaires à long terme de B3 à Caa1 de quatre banques tunisiennes. Il s’agit d’Amen Bank (Amen), Arab Tunisian Bank (ATB), Banque de Tunisie (BT) et de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT).

- Publicité-

Pour ce qui est des notations des dépôts à long terme de la Société Tunisienne de Banque (STB), elles ont été confirmées à Caa1.

L’agence de notation a fait savoir également, dans un communiqué, publié sur son site web, qu’elle a abaissé les évaluations de crédit de base (BCA) de BIAT et BT à caa1 de b3, Amen et ATB à caa2 de caa1 et a confirmé celle de la STB à caa3. Les perspectives sur les notations de toutes les banques restent négatives.

Pour Moody’s, la révision de la notation d’aujourd’hui est due à l’environnement opérationnel de plus en plus difficile dans lequel opèrent les banques en Tunisie, comme en témoigne sa décision de d’abaisser le score du profil macro de la Tunisie à « Très faible » de « Très faible + » ».

Il s’agit également, de l’affaiblissement du profil de crédit du gouvernement tunisien, tel que reflété par la décision prise le 14 octobre, d’abaisser la note souveraine du pays à Caa1 de B3.