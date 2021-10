Moody’s annonce l’achèvement de la revue périodique des notations de la Tunisie

Moody’s vient d’annoncer l’achèvement de la revue périodique des notations de la Tunisie.

Pour ce qui est du profil de crédit de la Tunisie (notation d’émetteur Caa1), l’agence de rating a souligné qu’il reflète le score de solidité économique « b1 » du pays, traduisant un potentiel de croissance modéré, des institutions « b1 » et une capacité de gouvernance impactée par la difficulté de la mise en œuvre des réformes fiscales, tout en maîtrisant la masse salariale et en achevant la réforme des subventions énergétiques et des entreprises publiques.

Moody’s pointe également, l’environnement politique de plus en plus tendu, y compris vis-à-vis des institutions de la société civile, lequel sur la capacité de prise de décision du gouvernement.

De même, « la notation de la Tunisie traduit une solidité fiscale de « caa2 », reflétant une structure budgétaire rigide, un fardeau de la dette élevé et une part importante de la dette en devises étrangères, en plus d’expositions significatives aux passifs découlant des entreprises publiques ; et le score « b » de l’exposition à des risques induits par des risques de financement croissants compte tenu des besoins de financement importants du gouvernement ».