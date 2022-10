Moody’s place 5 banques tunisiennes sous surveillance pour dégradation

L’agence de notation Moody’s Investors Service (« Moody’s ») a annoncé avoir placé sous surveillance les notes Caa1 des dépôts à long terme d’Arab Tunisian Bank (« ATB »), d’Amen Bank (« Amen »), de la Banque de Tunisie (« BdT »), de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (« BIAT ») et de la Société Tunisienne de Banque (« STB »). L’agence de notation a également mis sous surveillance les évaluations de crédit de base (BCA) et les BCA ajustées de Amen, ATB, BdT et BIAT. Moody’s a confirmé la BCA et la BCA ajustée de la STB en caa3.

Les actions de notation sur ces interviennent dans la foulée de la décision de Moody’s de placer les notes d’émetteur à long terme du gouvernement tunisien de Caa1 en révision pour une dégradation, le 30 septembre 2022.

Le principal moteur des actions de notation d’aujourd’hui pour les banques tunisiennes est l’incertitude croissante des conditions d’exploitation dans le pays. Cela se reflète dans l’opinion de Moody’s selon laquelle, en l’absence d’un accord rapide sur un nouveau programme du Fonds monétaire international (FMI), les risques de liquidité de plus en plus élevés du gouvernement tunisien et sa position extérieure fragile augmentent le risque de défaut pour le gouvernement ; en conséquence, les notes du gouvernement ont été placées en révision pour être dégradées, le 30 septembre 2022.

Le deuxième facteur est l’exposition directe des banques tunisiennes aux bons du Trésor, qui ont augmenté à environ 53 % des fonds propres en mai 2022 et exposent les banques à un risque croissant en termes d’actifs et de solvabilité.

