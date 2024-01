Moody’s projette de dégrader la note souveraine d’Israël

L‘agence internationale de notation Moody’s envisage de baisser prochainement la note d’Israël, a révélé le site Ynet. La conséquence principale en sera l’augmentation des taux d’intérêt sur les prêts dans le monde pour le gouvernement israélien, les entreprises israéliennes et les ménages. Le taux d’intérêt sur les prêts a déjà récemment grimpé, passant de moins de 5,5% avant la guerre à environ 7% récemment. Les acteurs internationaux ont déjà pris en compte la possibilité d’une réduction prochaine de la note de crédit d’Israël.

Selon les prévisions, l’agence publiera bientôt un rapport spécial et négatif qui inclura des critiques sur la façon dont le gouvernement gère le très grand déficit budgétaire de l’État et la crainte d’une augmentation de la dette d’Israël de près de 60% à environ 68% du PIB en peu de temps, en raison des actions insuffisantes du gouvernement israélien pour réduire le déficit et en raison de l’inquiétude quant à un départ significatif de grandes entreprises d’Israël.

Moody’s a acté un grave problème de manque de traitement approprié et suffisant du gouvernement du déficit qui devrait atteindre 6,6% cette année et des actions entreprises pour réduire les dommages à l’économie dus au coût de la guerre, qui atteint selon les rapports de la Banque d’Israël 255 milliards de shekels, représentant presque la moitié du budget de l’État d’Israël pour toute l’année 2024, qui sera selon la décision du gouvernement de la semaine dernière de 582 milliards de shekels, le plus grand de l’histoire de l’État hébreu.

- Publicité-